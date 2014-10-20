Трасса Moscow Raceway получила лицензию на проведение гонок "Формулы-1"

Фото: ТАСС/ Виталий Белоусов

Подмосковная трасса Moscow Raceway, расположенная под Волоколамском, получила лицензию Международной автомобильной федерации (FIA) на высшую категорию, которая позволяет проводить гонки "Формулы-1". Об этом сообщается на официальном сайте автодрома.

До нынешнего года трасса имела категорию 1Т, которую FIA отменила. После чего руководство автодрома решило подать заявку на первую категорию.

"С момента своего открытия летом 2012 года автодром соответствовал всем международным стандартам по безопасности и инфраструктуре, которые позволяли подмосковной трассе принимать у себя гонки самого высокого уровня, а также тестовые заезды машин "Формулы-1". После трех успешных международных сезонов и необходимых доработок произошло ожидаемое и логичное повышение статуса - теперь в соответствии с Международным спортивным кодексом FIA Гран-при России может пройти и на автодроме Moscow Raceway", - говорится в сообщении.

Moscow Raceway - гоночная трасса в Волоколамском районе Московской области, близ деревень Шелудьково и Федюково, в 95 километрах от Москвы. Официальное открытие автодрома состоялось в июле 2012 года. Длина трассы в максимальной конфигурации 4070 метров (для автогонок - 3955 метров), ширина от 12 до 21 метра. Трасса состоит из 15 поворотов, 9 левых и 6 правых. Самый длинный участок - 873 метра. Максимальная расчетная скорость для машин "Формулы-1" - около 311 км/ч. С 2012 года на трассе проводились гонки Мировой серии Рено, чемпионата мира FIA WTCC, DTM и другие.



Напомним, с 10 по 12 октября в Сочи прошел первый в истории "Формулы-1" Гран-при России. Победу в гонке одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который после первого же поворота захватил лидерство и удерживал его на протяжении всей гонки. Вторым финишировал его напарник Нико Росберг. Тройку замкнул Валттери Боттас из Williams.

По словам организаторов, за три дня автодром посетили более 166 тысяч человек.