Жители подмосковного Монина остались без горячей и холодной воды

В подмосковном городе Монино отключена горячая и холодная вода. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Без воды остались жители домов на улицах Белякова, Дементьева, Баранова и Маслова, уточняет Агентство "Москва".

Сейчас спасатели и ремонтники восстанавливают водопровод, работы планируется завершить к 15.00.

Напомним, 15 марта без горячей воды остались жилые дома в Перове. В связи с оттаиванием почвы произошла подвижка грунта, что нарушило строительную конструкцию центрального теплового пункта на улице Металлургов, дом 42. Просела стена здания.

Восстановительные работы завершились около 3-х ночи. На месте работали бригады МОЭК, Мосводоканала и аварийные службы города.