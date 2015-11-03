Оформить загранпаспорт без очередей можно в 41 центре госуслуг

Фото: ТАСС/Елена Пальм

В столице увеличилось число центров госуслуг "Мои документы", где можно оформить заграничный паспорт нового образца сроком на 10 лет без очередей, сообщает пресс-служба организации.

Так, в 34 центрах документ нового образца можно оформить только по предварительной записи. Это центры госуслуг районов Отрадное, Ростокино, Южное Медведково, Марфино, Лианозово, Алтуфьевский, Свиблово, Ярославский (СВАО), Мещанский, Замоскворечье, Красносельский (ЦАО), Новогиреево (ВАО), Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайский (ЗАО), Текстильщики, Люблино, Капотня, Кузьминки, Печатники, Рязанский, Южнопортовый, Выхино-Жулебино, Марьино, Нерасовка, Нижегородский и Лефортово (ЮВАО), Хорошевский, Восточное Дегунино и Бескудниковский (САО), Хорошево-Мневники, Куркино, Северное Тушино и Южное Тушино (СЗАО), Крюково (ЗелАО), Орехово-Борисово Южное, Нагорный, Нагатино-Садовники (ЮАО) и Коньково (ЮЗАО).

При этом прием по талонам электронной очереди на эту услугу здесь не ведется. Если у посетителя нет возможности записаться на прием из дома, специалисты центра помогут сделать это в зоне электронных услуг.

Еще в семи центрах биометрический загранпаспорт можно оформить как по предварительной записи, так и по талону электронной очереди. Это центры госуслуг районов Хамовники, Перово, Раменки, Чертаново Южное, Западное Дегунино, Зюзино и Северный.

Заранее записаться на оформление биометрического загранпаспорта можно на портале городских услуг www.pgu.mos.ru. При этом услуга по получению биометрического загранпаспорта не привязана к месту прописки.

Для оформления загранпаспорта необходимо представить следующие документы:

заполненное заявление – анкета – 2 экземпляра;

две фотографии, наклеенные на анкетах;

оригинал и ксерокопия гражданского паспорта (страницы, несущие информацию);

копия трудовой книжки, для граждан работающих в негосударственных учреждениях;

для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет справка установленного образца из военкомата;

квитанция по оплате госпошлины в размере 3500 рублей.