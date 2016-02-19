В Чехии исполнили неизвестную кантату Моцарта и Сальери

Фото: nm.cz

Неизвестную кантату Per la ricuperata salute di Ophelia, написанную в соавторстве Моцартом, Сальери и неким композитором Корнетти, впервые исполнили в Чехии, – сообщает BBC.

Кантата, найденная в ноябре 2015 года в архивах Чешского музея музыки, называется "К выздоровлению Офелии" и имеет отношение к болезни сопрано Нэнси Сторас (1765–1817). Автором текста к кантате стал Лоренцо Да Понте (ему принадлежат либретто трех опер Моцарта – "Свадьба Фигаро", "Так поступают все женщины", "Дон Жуан").

Ноты датируются 1785 годом. Музей приобрел их в середине прошлого века вместе с каталогом работ да Понте. Инициалы авторов были зашифрованы. Немецкий музыковед и композитор Тимо Херманн опознал название либретто, изучая каталог музея в интернете. По его словам, это находка прольет свет на отношения между Моцартом и Сальери и развеет домыслы об их вражде.

Директор Института Моцарт (исследовательский Отдел Международного фонда Моцарта) в Зальцбурге Ульрих Лезингер уверен в подлинности нот. "Нет никаких причин в этом сомневаться. Мы не знаем, когда еще будут обнаружены труды Моцарта – может быть, скоро, а может быть, через 100 лет", – добавляет он в беседе с BBC.