В Мневниковской пойме начали сносить незаконно построенный завод

На территории Мневниковской поймы начался снос незаконных построек, сообщает пресс-служба префекта СЗАО.

В частности, сносят бетонный завод ООО "Евробетон", который незаконно располагается в Москворецком парке. Решение о его ликвидации было принято судом. Компании было предписано освободить занимаемые площади, а сама компания была признана банкротом.

Парламентский центр в Мневниках

"Префектурой Северо-Западного административного округа города Москвы неоднократно предпринимались попытки к сносу указанных строений. Однако представители организаций ООО "Евробетон", которые являются фактическим пользователем указанных строений, с привлечением группы лиц (личность которых не установлена) воспрепятствовали законной деятельности представителей органов исполнительной власти города Москвы", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что недавно градостроительно-земельная комиссия определила окончательное место под строительство Парламентского центра. Он разместится в северной части поймы.

Помимо центра здесь появятся объекты социальной инфраструктуры для членов Федерального собрания и работников аппаратов обеих палат парламента.

Часть территории Мневниковской поймы используют под развитие спортивного кластера в Крылатском. "Будет построен ледовый дворец на 20 тысяч зрителей, самый большой в Москве. Будут построены залы для игровых видов спорта, большое количество тренажерных залов для занятий фитнесом, физкультурой, как для общефизических занятий спортом, так и спортом высоких достижений", - сообщал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Также инвестор планирует построить на этом участке центр водных видов спорта "Искусственная волна".

Кроме того, Филевский, Мневниковский и Крылатский парки объединят в одну зеленую зону в рамках проекта развития Мневниковской поймы. Здесь создадут несколько новых парков, в том числе ландшафтный, детско-спортивный и пейзажный.

Их объединят мостами с Филевским и Крылатским парками, образуя крупнейшую внутри МКАД зеленую зону общей площадью 650 гектаров. Здесь проложат более 200 км пешеходных и 100 км велосипедных дорожек. Проект также предусматривает создание в южной части поймы серфинг-парка "Волна" и ледовой арены ЦСКА, которые органично дополнят уже существующие там спортивные объекты, в том числе Гребной канал.

Что касается транспортной инфраструктуры, то в течение двух лет планируется завершить строительство Северо-Западной хорды, один из участков которой проходит через Мневниковскую пойму. Кроме того, здесь хотят построить станции метро.

Проект благоустройства территории обсуждают с москвичами. Соответствующий опрос может пройти любой желающий на портале "Активный гражданин".

Отметим, что застройке подлежит меньшая часть поймы, которая сейчас находится в неблагополучном положении. В настоящее время около 100 гектаров на Мневниковской пойме занимают несанкционированные свалки. На большей части Мневниковской поймы благоустроят парки.

При этом жителям ликвидируемой деревни "Терехово" и владельцам гаражей, попадающим в зону строительства транспортно-пересадочных узлов, выплатят компенсации по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.