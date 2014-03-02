В Москве выбрали победительницу конкурса "Мисс Россия-2014"

Обладательницей титула "Мисс Россия 2014" стала 23-летняя Юлия Алипова из города Балаково Саратовской области. Она получила главный приз конкурса – 100 тысяч долларов, а также эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом.

Члены жюри также назвали двух вице-мисс, первой стала москвичка Анастасия Решетова, а второй – Анастасия Костенко из Ростовской области. Конкурсантки, занявшие второе и третье места, получат грант на образование в любой точке мира.

Всего в финале приняли участие 50 девушек.