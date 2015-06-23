Минздрав поддержал запрет на курение нетабачного кальяна

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Минздрав России поддержал введение запрета на курение кальяна, в том числе с использованием нетабачной смеси, в общественных местах, заявил советник министра Игорь Ланской в ходе общественных слушаний.

"Вдыхаемый дым приводит к раку легких, к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Покурить один кальян – это значит выкурить почти 100 сигарет", – цитирует Ланского ТАСС.

Ведомство попросило Совет Федерации не вносить поправки в закон "О табаке", поскольку он посвящен только табачным изделиям, а принять отдельный правовой акт о курении кальянов и других смесей.

Чиновник отметил, что Казахстан уже запретил курение кальянов после нескольких исследований, показывающих, что они являются источниками герпеса, гепатита и гриппа.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в настоящее время кафе перешли на кальян с нетабачной (фруктовой) смесью, которые не попадают под закон. В то же время эксперты отмечают, что проверить содержимое кальяна – безникотиновая или никотиновая там смесь – проблематично.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявляли, что планируют проверить состав кальянных смесей в кафе и ресторанах. Об этом M24.ru сообщила замдиректора департамента охраны здоровья ведомства Наталья Костенко. Минздрав уже направил письмо от имени главы ведомства Вероники Скворцовой в Роспотребнадзор.

1 июня 2014 года вступил в полную силу антитабачный закон. Во всех кафе и ресторанах запретили любые формы потребления табака. Штраф за нарушения для юридических лиц – до 90 тысяч рублей. Однако затем власти пояснили, что ограничение не распространяется на электронные сигареты и кальян без табака. Курение обычных сигарет разрешили в летних кафе без навесов и ограждений.

В начале февраля сенатор Вадим Тюльпанов внес в Госдуму законопроект, который полностью запрещает курение кальяна в общественных местах, в том числе безникотиновые смеси. Однако председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Калашников сообщил M24.ru, что документ принят не будет.

Главный аргумент его сторонников заключается в том, что проверить все кальяны на наличие никотина сложно. "Но это не значит, что кальяны надо запретить. Думаю, что через неделю законопроект будет рассмотрен в первом и последнем чтении. На него уже получены отрицательные отзывы от правительства РФ", – сказал Колесников.