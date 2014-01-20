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20 января 2014, 14:10

Новый сайт Минздрава поможет россиянам быстрее записаться к врачу

Фото: ИТАР-ТАСС

Минздрав России в понедельник запустил новый официальный сайт, отвечающий всем требованиям "открытого правительства". Так, ресурс позволяет оперативно записаться на прием к врачу и получать необходимую информацию по новым инициативам в сфере здравоохранения.

Кроме того, новый сайт интегрирован с социальными сетями и дает возможность оставлять комментарии и вести дискуссии.

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Информационный ресурс имеет и другие преимущества: он дает возможность гораздо быстрее, чем через портал госуслуг, осуществить электронную запись на прием к врачу. Причем здесь можно самим выбрать дату и конкретного доктора.

Стоимость контракта на разработку и запуск ресурса составила 6 миллионов рублей, сообщили журналистам в руководстве департамента.

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Сюжет: Госуслуги в Москве
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