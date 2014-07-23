Суд продлил арест обвиняемому в хищении 700 млн рублей у Минобороны

Хамовнический суд. Фото: hamovnichesky.msk.sudrf.ru

Хамовнический суд Москвы продлил до 24 сентября срок ареста бывшему гендиректору компании "Воентелеком" Николаю Тамодину, обвиняемому в хищении 700 миллионов рублей у Минобороны РФ, сообщает РАПСИ.

Напомним, что Тамодин совместно с представителями аффилированных коммерческих организаций в 2011 году поставил военному ведомству заведомо непригодное для использования, списанное и снятое с баланса армии специальное техническое оборудование. Ущерб государству превысил 700 миллионов рублей. Полиция предполагает, что это может быть не единственным преступлением на счету бывшего топ-менеджера.

Отметим, что Николай Тамодин был задержан полицейскими в сентябре 2013 года.