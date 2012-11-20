СК просит воздержаться от неуместного пиара дела "Оборонсервиса"

Фото: vesti.ru

Следственный комитет России опубликовал на своем сайте официальное объявление, связанное со скандалом вокруг "Оборонсервиса". В нем ведомство просит не распространять непроверенную информацию об этом деле.

Как отмечается в сообщении, связанные с этим уголовные дела находятся в производстве Главного военного следственного управления СК. Поэтому полиция не может знать об этой ситуации больше, чем военное ведомство: ее роль в данных делах сводится лишь к выполнению отдельных оперативных поручений следствия.

"Поэтому официальная, а значит и правдивая информация по уголовным делам может исходить только от следственного органа, в производстве которого они находятся. Вся иная информация является некорректной, недостоверной и расценивается Следственным комитетом как неуместный пиар, который препятствует объективному расследованию и установлению истины", - говорится в сообщении.

"В связи с этим Следственный комитет предостерегает от распространения сведений, не согласованных со следствием. При этом, учитывая большой резонанс, Следственный комитет намерен оперативно информировать общественность о ходе расследования данных уголовных дел, но в рамках закона и в объеме, не противоречащем интересам следствия", - добавляет ведомство.

Напомним, СК возбудил уже пять уголовных дел по фактам мошенничества с имуществом ОАО "Оборонсервис", подконтрольного Министерству обороны РФ. По версии следствия, общий ущерб от мошенничества превысил 3 миллиарда рублей.