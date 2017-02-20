СМИ сообщили о планах Минобороны развернуть в Арктике дивизию ПВО

Фото: m24.ru

Минобороны России создаст новую дивизию ПВО, которую разместят в Арктике уже в следующем году, сообщает газета "Известия". По словам представителей военного ведомства, само решение о ее создании уже принято, впереди – организационно-штатные мероприятия.

В настоящий момент охраной северных рубежей нашей страны занимается 1-я дивизия ПВО, которая прикрывает Кольский полуостров, Белое море, Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. Вооружена она по последнему слову техники – боевое дежурство несут зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и комплексы "Панцирь".

Эксперты считают, что новая дивизия возьмет на себя охрану северного направления от Новой Земли до Чукотки и обеспечит безопасность дальних подступов к Центральному экономическому району России и Уралу. Что касается 1-й дивизии ПВО, она сможет сосредоточиться на защите баз Северного флота на Кольском полуострове.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, скорее всего новое формирование вооружат радиолокационными станциями, а не зенитно-ракетными системами – так будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит обнаруживать вражеские силы еще на дальних подступах.