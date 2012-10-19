Производство новой баллистической ракеты начнется до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

Производство новой 100-тонной жидкотопливной межконтинентальной баллистической ракеты начнется до конца этого года, сообщил консультант командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

"В начале октября Минобороны одобрило эскизный проект новой ракеты, некоторые моменты конструкторам было поручено доработать. Производство ракеты начнется до конца года", - сказал Есин, добавив, что опытно-конструкторские работы уже ведутся, передает РИА Новости.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что Россия создаст новую баллистическую ракету к 2018 году. Новинка заменит известную по всему миру тяжелую баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода", известную на Западе под именем "Сатана".

До этого все последние российские разработки межконтинентальных баллистических ракет - как морского базирования ("Булава"), так и сухопутного ("Тополь-М", "Ярс") - являлись твердотопливными.

Предположительно, новая ракета создается в связи с развертыванием Америкой элементов противоракетной обороны в Европе.

Напомним, что Россия уже провела два испытания прототипа новой ракеты. Первый пуск в 2011 году был неудачным – ракета упала в нескольких километрах от места старта – космодрома Плесецк. Второе испытание оружия, проведенное в мае этого года, завершилось успешно, ракета поразила условную цель на полигоне на Камчатке.