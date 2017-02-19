Начались испытания новейшей российской военной техники в Арктике

Фото: m24.ru

Минобороны России начало испытания новейшей российской военной техники в условиях Арктики, передает ТАСС.

По словам замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова, в предстоящие несколько недель личный состав на новых образцах снегоболотоходной техники пройдет сложнейший маршрут от поселка Тикси до острова Котельный – всего более 2 тысяч километров.

В ходе предстоящей экспедиции специалисты хотят проверить, насколько новая гусеничная техника справляется с холодами до -60 градусов. В частности, экспертов интересуют возможности по поддержанию автономности, движению по торосам, глубокому снегу в условиях полярной ночи и при метелях со скоростью ветра более 35 метров в секунду.

Вместе с тем, во время похода военные проверят новые снегоходы, гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах низкого давления, а также кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки и многое другое.