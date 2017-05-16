Новое поколение бронемашин "Тигр" представят в 2018 году

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Специалисты приступили к опытно-конструкторским работам по созданию бронеавтомобиля "Тигр" нового поколения. Первый образец сверхсовременной бронемашины может быть готов в 2018 году, передает ТАСС.

Как рассказал генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий, Минобороны одобрило начало разработки "Тигров", на эти цели уже выделены необходимые финансовые средства.

Красовицкий уточнил, что в настоящее время конструкторы работают над эскизами новых "Тигров". "Думаю, что в следующем году мы с вами увидим эту машину уже живьем", – заверил гендиректор Военно-промышленной компании.

Обновленный бронеавтомобиль получит V-образное днище, его грузоподъемность возрастет, а экипаж и десант смогут разместиться в нем с большим удобством.