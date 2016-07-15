Военнослужащим начали выдавать квартиры в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Впервые за последние восемь лет Министерство обороны России начало выдавать военнослужащим квартиры в Москве. Всего военным выделят шесть тысяч квартир, сообщает РИА Новости.

"Из них 3759 квартир предоставлены военнослужащим на основании договоров социального и служебного найма, остальные – предложены для проживания", – заявил директор департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Пирогов.

Строительство жилья для военных в Москве ведется в четырех микрорайонах города.

Ранее зампредседателя комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Валерий Теличенко предложил запретить возведение многоэтажек в центре столицы.

"Считаю, что в сложившейся застройке в историческом центре нужно ограничивать количество этажей, не более пяти-семи. Центральные улочки – красивые, уютные, они создают лицо города. Но высотное строительство последних лет изуродовало столицу. Мое мнение: в "старой" Москве нужно ограничивать высотность", – высказался Теличенко.

Депутат подчеркнул, это не значит, что нужно полностью отказываться от строительства высокоэтажных жилых комплексов – их можно возводить там, где это уместно, в частности, в новых районах города.