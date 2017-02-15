Инцидентов вблизи американских кораблей в Черном море не было – Минобороны

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Представитель Минобороны России выразил удивление, по поводу заявлений Пентагона о пролете российских военных самолетов вблизи американского эсминца в Черном море, сообщает ТАСС.

Как пояснил генерал-майор Игорь Конашенков, никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролетом российских военных самолетов рядом с эсминцем Porter в Черном море не было.

Ранее сообщалось, что Пентагон выразил обеспокоенность, по поводу пролета российских военных самолетов близ американского эсминца.

По словам представителя американского ведомства, капитан судна оценил маневры российских воздушных судов, как "небезопасные и непрофессиональные". Эсминец запрашивал причину полета у всех самолетов и не получил ответа. Воздушные суда не включали свои транспондеры.

Эсминец Porter находится в акватории Черного моря со 2 февраля, он принимает участие в учениях Sea Shield 2017.