14 мая 2013, 18:24

Политика

Подмосковного подполковника уличили в махинациях на 1,8 миллиона

Фото: ИТАР-ТАСС

Военная прокуратура заподозрила начальника штаба подмосковного Центра контроля космического пространства подполковника Алексея Смитюка в злоупотреблениях при выплатах денег за услуги коммерсантам совместно с подведомственным Минобороны ОАО "Славянка".

Как сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры, в первом полугодии 2012 года начальник штаба подполковник Алексей Смитюк в качестве представителя государственного заказчика при исполнении госконтракта между Минобороны России и ОАО "Славянка", желая оказать содействие субподрядной коммерческой организации в получении прибыли подписал акты-приемки, хотя заведомо знал, что необходимый объем работы ею не выполнен.

В дальнейшем это повлекло необоснованное перечисление коммерсантам 1,8 миллиона рублей. Материалы проверки в отношении Смитюка, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление должностными полномочиями", направлены в военно-следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

