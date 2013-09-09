Минобороны научит журналистов выживать в экстремальных условиях

Фото: ИТАР-ТАСС

Представителей ведущих российских СМИ подготовят к работе в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба Минобороны. В рамках программы "Бастион" журналистам дадут указания о порядке действий в зонах военных конфликтов, контртеррористических, миротворческих и гуманитарных операциях.

На курсах, которые проходят в Южном военном округе на территории Краснодарского края, планируется подготовить 50 человек, сообщает РИА Новости.

Концепцию межведомственной подготовки специалистов разработали Минобороны, Союз журналистов Москвы, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Ассоциация военной прессы.

Такие курсы проводятся с 2006 года, за это время обучение прошли 512 человек. В нынешнем году курсы проходят на базе гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ и продлятся до 13 сентября.