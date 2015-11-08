Багаж туристов из Египта вывезут военными самолетами

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Багаж российских туристов, выезжающих из Египта, доставят в Россию на военных самолетах. Соответствующее распоряжение отдало Министерство обороны России, сообщает Агентство "Москва".

Для вывоза багажа задействованы самолеты Ил-76. Два из них уже приземлились в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

Помимо военного ведомства, вещи туристов из Египта вывозят МЧС и "Почта России". Первый самолет МЧС совершил посадку в аэропорту Внуково минувшей ночью. На его борту находилось 30 тонн багажа.

Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Предложение было одобрено президентом.

31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург.

Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей. В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.