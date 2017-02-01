Форма поиска по сайту

01 февраля 2017, 10:54

Минобороны РФ запустило арабскую версию сайта

Изображение: ar.mil.ru

Минобороны России запустило арабскую версию своего сайта, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

С помощью нового раздела арабоговорящая аудитория сможет получать информацию о ситуации в Сирии в спецразделе, где публикуется информация российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, а также прочитать бюллетень о гуманитарной ситуации в городе Алеппо и других населенных пунктах.

Вместе с тем, в арабской версии появится новостная лента, которая расскажет о наиболее значимых событиях в жизни российских Вооруженных сил.

Ранее Минобороны России запустило английскую, французскую и испанскую версии своего портала. В течение 2017 года планируется запустить китайскую версию.

