Российские IT-компании хотят оградить от иностранного финансирования

Минкомсвязи предлагает включить некоторые IT-компании в список стратегических предприятий РФ. Об этом говорится в проекте развития отрасли на 2014 - 2020 гг. Таким образом ведомство хочет обезопасить организации от поглощения западными гигантами.

Как пишет газета "Ведомости", попадание в подобный список может грозить компаниям ограничениями: иностранцы не смогут получить контроль над ними без разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которую возглавляет премьер-министр.

По словам президента и основателя IBS Group Анатолия Карачинского, в США и Европе давно поняли, что локальные интернет- и IT-компании являются огромной ценностью и играют в экономике государства серьезную роль. По его мнению, игроков IT-рынка важно не защищать от иностранных инвестиций, а создавать для них условия, при которых компаниям будет интересно вести бизнес в России.

Председатель совета директоров и основатель NVision Group Дмитрий Тараба заметил, что в список стратегических предприятий нужно включать те компании, которые занимаются кибербезопасностью и разработкой уникальных продуктов в области hi-tech.

При этом президент компании НКК Александр Калинин считает, что включение IT-компаний в список стратегических ограничивает их возможности в области привлечения инвестиций.

В свою очередь, замминистра связи Марк Шмулевич сказал, что еще не известно, войдет ли предложение Минкомсвязи в финальный вариант стратегии. В конце октября Минкомсвязи будет обсуждать документ с правительством страны.

