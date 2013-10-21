Гарри Бардин закончил работу над мультфильмом "Три мелодии"

Российский мультипликатор Гарри Бардин завершил работу над анимационным фильмом "Три мелодии", куда вошли три философские притчи, выполненные в разной технике и положенные на музыку Камиля Сен-Санса, Жюля Массне и Луи Армстронга.

Премьера мультфильма состоится в середине ноября в киноклубе "Эльдар" Эльдара Рязанова.

Напомним, денег, выделенных на производство Министерством культуры, не хватило, и для того, чтобы закончить картину. Режиссеру пришлось запустить кампанию по сбору средств на одном из краудфандинговых ресурсов, где Бардин стал чемпионом по количеству собранных денег - ему перечислили 2 миллиона 200 тысяч рублей.

"Я точно рассчитал, сколько нужно на завершение, как раз столько и собрали. Теперь для меня самое главное – это показать зрителям-акционерам, пожертвовавшим деньги, что они не ошиблись в своем выборе, – признался Гарри Бардин в эфире радиостанции "Москва FM". – Я почти сорок лет работал для того, чтобы в итоге мои зрители мне протянули руку".

Гарри Бардин известен по работам в жанрах пластилиновой и кукольной анимации. Среди его мультфильмов – "Приключения Хомы", три части "Чучи", пластилиновый "Гадкий утенок" и многие другие.

Несколько дней назад разгорелся скандал, связанный с тем, что Министерство культуры решило оштрафовать Гарри Бардина на 200 тысяч рублей за задержку сроков производства мультфильма "Три мелодии", но, как утверждает сам Бардин, штраф с него пока никто не взыскал.