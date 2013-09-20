Кирилл Серебренников дождется решения попечительского совета

Кирилл Серебренников. Фото: ИТАР-ТАСС

Создатели фильма "Чайковский" дождутся решения попечительского совета Фонда кино. Никаких официальных писем об отказе от финансирования со стороны Министерства культуры кинематографисты также пока не отправляли, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на продюсера картины Сабину Еремееву.

Теоретически решение Фонда кино о новом фильме Кирилла Серебренникова может измениться.

"После рассмотрения проекта сценарной рабочей группой, картина идет на экспертный совет, который дает свои рекомендации, но финальное решение принимает попечительский совет Фонда кино. Экспертный совет может только рекомендовать попечительскому те проекты, в которые он верит, которые могут быть интересны публике. Поменяется ли решение по данному конкретному фильму, сказать невозможно", - сообщила M24.ru руководитель аналитического департамента Фонда кино Десислава Медкова.

Напомним, 19 сентября режиссер театра и кино Кирилл Серебренников объявил на своей страничке в социальной сети Facebook, что его фильм не получил дополнительного финансирования от фонда. Картина, по их словам, не обладает зрительским потенциалом. Серебренников решил отказаться от государственных денег и не брать уже выделенную Министерством культуры сумму в 30 миллионов рублей.