Минкультуры России выложит фильм "Номер 44" в интернет

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Министерство культуры России выложит голливудский фильм "Номер 44" в интернет, заявил глава ведомства Владимир Мединский. Ранее эксперты сочли триллер неподходящим для проката в России.

По словам Мединского, фильм будет доступен на лицензионных DVD и онлайн-ресурсах, как только будут открыты права на эти виды показов. Более того картина появится даже на собственном ресурсе Минкультуры, передает МИА "Россия сегодня".

Министр культуры отметил, что причины, по которым картина осталась в России без кассового проката, будут наглядно и покадрово разъяснены.

Напомним, 15 апреля Министерство культуры заявило об отзыве прокатного удостоверения у фильма "Номер 44". Картина шведского режиссера Даниэля Эспиносы о вымышленном советском маньяке должна была выйти в российский прокат с 16 апреля. История с отзывом прокатного удостоверения у триллера "Номер 44" может пойти по стопам дела "Тангейзера".

По мнению экспертов, также как и в случае с нашумевшей постановкой оперы Вагнера, ажиотаж вокруг американско-европейского фильма о советской России только привлечет внимание зрителей к картине, которая прошла бы в российском прокате без особого внимания.

Решение отменить прокат картины "Номер 44" шведского режиссера Даниэля Эспинозы было принято Министерством культуры и прокатной компанией "Централ Партнершип" 13 апреля после пресс-показа фильма. В картине, снятой по мотивам романа британского писателя Тома Роба Смита "Дитя 44", рассказывается вымышленная история о поиске серийного убийцы.

По сюжету, действие разворачивается в 1953 году, сотрудник разведки Лев Демидов расследует серию детских убийств, но оказывается под давлением начальства из МГБ, которое уверенно, что признание существования маньяков в СССР равносильно государственной измене.

Принятое накануне премьеры решение заставило кинотеатры спешно отменять сеансы и вносить изменения в расписание показов.