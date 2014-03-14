Половина россиян приняли решение в пользу накопительной части пенсии

Фото: ИТАР-ТАСС

Доля россиян, принявших решение о формировании накопительной части пенсии по итогам 2013 года, превысила 50 процентов.

"Мы увидели серьезное увеличение граждан, которые все-таки подумали о своей старости, захотели быть сами творцами своего счастья и заняли активную позицию и перешли в негосударственные пенсионные фонды", - сообщил журналистам в пятницу замминистра финансов Алексей Моисеев. Его слова передает агентство "Прайм".

Чиновник отметил, что по предварительным данным, в прошлом году больше 50 процентов граждан оказалось в накопительной части.



Что такое страховая и накопительная часть пенсии

Пенсионный фонд России планирует на следующей неделе опубликовать итоги переходной кампании граждан по итогам 2013 года.

По итогам 2012 года свою накопительную пенсию в НПФ формировали 20 миллионов россиян, в частных управляющих компаниях; 550 тысяч человек, еще 56,5 миллионов человек формировали свою накопительную пенсию в ВЭБе.



По закону, если гражданин желает остаться в накопительной системе, то он должен до конца 2014 года подать заявление о выборе страховщика: НПФ, частной или государственной управляющей компании, которым он доверяет свои пенсионные накопления. В противном случае по умолчанию переходит в солидарную пенсионную систему, то есть накопительный тариф у него обнуляется, а средства страховых взносов направляются на выплаты нынешним пенсионерам.