Отток капитала положительно влияет на экономику РФ – Алексей Моисеев

Фото: ИТАР-ТАСС

Как заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, отток капитала из страны положительно влияет на экономику.

"Отток капитала, это некий балансирующий поток, который убирает из экономики ликвидность, которую экономика не может переварить" – сказал Моисеев на заседании совета управляющих МВФ и Всемирного банка в Токио.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Минфина, в большинстве случаев отток капитала рассматривается в отрыве от общего состояния экономики. Также чиновник отметил, что после 2007 года в стране самый высокий уровень инвестиций.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о необходимости повышения инвестиционного климата России на 100 шагов в рейтинге всемирного банка Doing Business. Выполнение этой программы приведет к возвращению российского капитала обратно в страну – считает Моисеев.