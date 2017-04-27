Прилежным водителям предложили давать скидку на полис ОСАГО

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Минфин предложил изменить систему тарификации в ОСАГО, чтобы основные коэффициенты были привязаны не к автомобилю, а к водителю. Об этом на пресс-конференции рассказала замдиректора департамента финансовой политики ведомства Вера Балакирева, сообщает ТАСС.

По ее словам, стоимость полиса будет также зависеть от возможности управления разными автомобилями и категории водительских прав. При этом параметры автомобиля на цену страховки влиять не будут.

Аккуратным водителям, у которых вообще нет штрафов за нарушения на дороге, в Минфине предлагают предоставлять скидку помимо коэффициента "бонус-малус".

Балакирева добавила, что страховщикам нужно дать возможность определять некоторые тарифные коэффициенты в ОСАГО самостоятельно. Сейчас все коэффициенты регулируются Центробанком.