27 апреля 2017, 20:57

Экономика

Прилежным водителям предложили давать скидку на полис ОСАГО

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Минфин предложил изменить систему тарификации в ОСАГО, чтобы основные коэффициенты были привязаны не к автомобилю, а к водителю. Об этом на пресс-конференции рассказала замдиректора департамента финансовой политики ведомства Вера Балакирева, сообщает ТАСС.

По ее словам, стоимость полиса будет также зависеть от возможности управления разными автомобилями и категории водительских прав. При этом параметры автомобиля на цену страховки влиять не будут.

Аккуратным водителям, у которых вообще нет штрафов за нарушения на дороге, в Минфине предлагают предоставлять скидку помимо коэффициента "бонус-малус".

Балакирева добавила, что страховщикам нужно дать возможность определять некоторые тарифные коэффициенты в ОСАГО самостоятельно. Сейчас все коэффициенты регулируются Центробанком.

На российском рынке автострахования может появиться Единый полис КАСКО-ОСАГО. Сейчас в Минфине уже готовится законопроект, который предоставит страховым компаниям свободу в установлении тарифов. Например, можно будет приобрести полис ОСАГО на три года и получить страховку типа "gold". Также автовладельцам предложат комплексное автострахование – ОСАГО плюс КАСКО в одном договоре.

ОСАГО покрывает материальный ущерб третьим лицам, пострадавшим в ДТП. Договор можно оформить на срок от 3 до 12 месяцев, он является обязательным для всех автовладельцев. КАСКО же предоставляет страховую защиту автомобиля и заключается добровольно.

Минфин законы

