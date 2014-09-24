Медведев не поддержал идею отменить фиксированную часть пенсии

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев не поддержал предложение Минфина отменить выплату фиксированной части пенсии работающим пенсионерам, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника аппарата правительства.

По информации издания, вопрос о фиксированных пенсионных выплатах обсуждался на совещании у Медведева 23 сентября. Идея министерства финансов была отклонена после консультаций с Конституционным судом, в котором не исключили, что отказ от выплат мог бы быть признан антиконституционным.

В Минфине объяснили свою идею необходимостью сбалансировать бюджет страны в 2015-2017 годах. По расчетам ведомства, если бы удалось отказаться от фиксированных выплат тем, кто вступает в пенсионную систему с 1 января 2015 года, в том же году в бюджет поступило бы дополнительно 30,5 миллиардов рублей, в 2016 году - 96 миллиардов рублей, а в 2017 году - 169,9 миллиардов рублей.

Невыплата фиксированной части - альтернатива повышению пенсионного возраста и может стимулировать людей откладывать назначение пенсии, считают в министерстве.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец также назвала предложение Минфина антиконституционным. По ее мнению, инициатива министерства противоречит пенсионной реформе и намерениям правительства увеличивать выплаты пенсионерам.

Фиксированная выплата к страховой пенсии появилась в рамках новой пенсионной формулы. На этапе обсуждения пенсионной формулы предполагалось, что за счет фиксированной выплаты можно будет стимулировать работающих пенсионеров к более позднему выходу на пенсию. По состоянию на 1 апреля 2014 года ее размер составляет 3910 рублей.

Напомним, что правительство России приняло решение продлить на 2015 год мораторий на формирование накопительной части пенсий. То есть те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную. Тогда же появилась информация, что кабмин может полностью отменить накопительную часть, поскольку она "не доказала свою эффективность".

Однако как заявил позже министр экономического развития России Алексей Улюкаев, правительство не поддержало предложение отказаться от обязательной накопительной пенсионной системы в пользу добровольной накопительной системы.