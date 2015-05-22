Минфин подал иск к Владимиру Потанину

Фото: ТАСС/Григорий Тамбулов
Министерство финансов обратилось в Арбитражный суд Москву с иском к владельцу "Интерроса" Владимиру Потанину, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Ответчиком также является компания Interros International Investments Limited, входящая в холдинг. Иск был зарегистрирован в базе суда 21 мая.
При этом ни сумма претензий Минфина, ни основания исковых требования пока неизвестны. Иск министерства еще не был принят в производство.
В качестве соответчиков в иске указаны Игорь Гоц, Александр Куделя, Наталья Рябкина, Илья Краснер, Анна Улитенкова, Яна Лобова и Михаил Улитенков.
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Кроме того, в картотеке обозначены также третьи лица: некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих", ОАО "Государственная страховая компания "Югория" и Внешэкономбанк.
Напомним, по версии журнала Forbes Владимир Потанин является самым богатым россиянином. Издание поместило его на 60-е место в своем глобальном рейтинге, который был опубликован в начале марта. Состояние предпринимателя оценивается в 15,4 миллиарда долларов.