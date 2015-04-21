По итогам 2015 года инфляция будет ниже 11% – Минфин

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов
По итогам этого года Минфин ожидает инфляцию на уровне ниже 11%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы видим стабилизацию финансовых показателей, инфляция снижается, последние недели растет порядка 0,1%, такого не было вообще в последние месяцы. Мы ожидаем по текущему году инфляцию ниже 11%", - сказал Силуанов.
"Рубль сейчас стабилизировался при тех внешних условиях — это цена на нефть и отток капитала. Я не скажу, крепкий он или нет. Он нашел свое балансирующее положение, поэтому для финансового рынка это очень важно, что рубль находится в стабильном состоянии и никаких изменений и факторов, влияющих на колебание в ту или другую сторону, на сегодня нет", - добавил Силуанов.
Ранее M24.ru сообщало, что Банк России ожидает по итогам 2015 года инфляцию на уровне 12–14 процентов или ниже. Об этом заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Скорость снижения инфляции будет зависеть от того, по какому сценарию будет развиваться события, как будет изменяться ситуация в экономике. Очевидно, что попытка снизить инфляцию любой ценой была бы недальновидной стратегией", – сказала глава ЦБ.
Набиуллина добавила, что при принятии решения о снижении ключевой ставки до 14 процентов Банк России руководствовался целью снижения инфляции до 4 процентов в 2017 году и поддержания ее вблизи этого уровня в дальнейшем.