Новости

19 октября 2016, 08:45

Экономика

Минфин предложил правительству повысить акциз на крепкий алкоголь

Фото: ТАСС/Леонид Свердлов

Минфин предложил поднять акциз на алкоголь с содержанием спирта свыше девяти процентов. Об этом пишут "Ведомости".

Акцизы планируют увеличить с 500 до 523 рублей. Минэкономразвития, напротив, предлагает снизить их на треть – до 360 рублей. Эта мера способствовала бы легализации теневого рынка алкоголя и увеличению поступления акцизов.

В августе Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку со 190 рублей до 197 за поллитровую бутылку. В конце сентября Минпромторг выступил за снижение минимальной стоимости водки.

По мнению чиновников министерства, оптимальная цена крепкого алкогольного напитка составляет 100 рублей за 0,5 литра. Однако Минфин заявил о невозможности такого снижения, так как только акциз и НДС в себестоимости бутылки составляют 118 рублей. В настоящее время минимальная розничная цена бутылки водки установлена на уровне 190 рублей.

Во вторник стало известно, что Минфин согласился сохранить нулевую ставку акциза для безалкогольного пива. Однако в отношении сидра, пуаре, медовухи и вина министерство осталось непреклонно.

Ведомство настаивает на повышении налога до 21 рубля за литр, что в два раза больше действующих ставок. В правительство уже направлены соответствующие поправки к Налоговому кодексу.

Минфин продукты акцизы водка спиртные напитки

Главное

