Правительство обсуждает продление моратория на накопительную часть пенсии

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Правительство РФ обсуждает вопрос о продлении моратория на накопительную часть пенсии в 2016 году. Об этом сообщила журналистам в кулуарах Петербургского экономического форум вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.
"Этот вопрос обсуждается, потому что есть тема, которая связана с источником финансирования трансфера в связи с накопительной пенсией. Пока источники финансирования точно не определены", - сказала Голодец.
По ее словам, в правительстве "расстроены" нецелевым использованием средств накопительной части пенсии.
"Мы только в 2015 году перечислили в негосударственные пенсионные фонды, которые уже прошли процедуры, необходимые для вложений, более 500 миллиардов рублей, и 47 процентов этих средств сегодня размещены опять на депозитах. И, к сожалению, часть средств направлено на реализацию проектов, связанных с не инвестированием пенсионных средств, а с решением отдельных проблем конкретных предприятий в предбанкротном состоянии", - сказала Голодец.
Некоторые организации, по ее словам, использовали часть средств, предназначенных для пенсионеров, чтобы "фактически заткнуть дырки банкам".
В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство при принятии решений на 2016 год исходит из того, что накопительная система пенсий будет существовать.
"Сейчас все решения (правительства), связанные с экономикой и финансами на следующий год исходят из того, что накопительная система будет реализовываться в следующем году, никаких мораториев и пересмотра решений не будет", - сказал Силуанов. Его заместитель Алексей Моисеев еще раз подчеркнул позицию министерства о необходимости не продлевать мораторий в 2016 году.
Против продления моратория высказался и глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов.
"Любые разговоры о возможном продлении моратория на накопительную пенсию в 2016 году означают по сути ревизию окончательного решения, принятого в апреле главой правительства РФ. НАПФ считает это не приемлемым. Более того, сохранение обязательной накопительной пенсии зафиксировано в "Основных направления деятельности правительства РФ на период до 2018 года", - отметил он.
Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2015 год запрет на передачу пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды (НПФ). То есть те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.
Глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что продление моратория на накопления позволит сэкономить 309 миллиардов рублей на межбюджетных трансфертах.
В свою очередь, глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что ведомство не исключает заморозку накопительной части пенсий в 2016 году в случае сложной экономической ситуации.
Накопительная пенсияПенсионные накопления – это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств.
Пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе. Управляющая компания или выбранный гражданином НПФ инвестируют средства пенсионных накоплений. Сформированный таким образом капитал в будущем будет выплачиваться в качестве пенсии.