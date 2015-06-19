Правительство обсуждает продление моратория на накопительную часть пенсии

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Правительство РФ обсуждает вопрос о продлении моратория на накопительную часть пенсии в 2016 году. Об этом сообщила журналистам в кулуарах Петербургского экономического форум вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.

"Этот вопрос обсуждается, потому что есть тема, которая связана с источником финансирования трансфера в связи с накопительной пенсией. Пока источники финансирования точно не определены", - сказала Голодец.

По ее словам, в правительстве "расстроены" нецелевым использованием средств накопительной части пенсии.

"Мы только в 2015 году перечислили в негосударственные пенсионные фонды, которые уже прошли процедуры, необходимые для вложений, более 500 миллиардов рублей, и 47 процентов этих средств сегодня размещены опять на депозитах. И, к сожалению, часть средств направлено на реализацию проектов, связанных с не инвестированием пенсионных средств, а с решением отдельных проблем конкретных предприятий в предбанкротном состоянии", - сказала Голодец.

Некоторые организации, по ее словам, использовали часть средств, предназначенных для пенсионеров, чтобы "фактически заткнуть дырки банкам".

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство при принятии решений на 2016 год исходит из того, что накопительная система пенсий будет существовать.

"Сейчас все решения (правительства), связанные с экономикой и финансами на следующий год исходят из того, что накопительная система будет реализовываться в следующем году, никаких мораториев и пересмотра решений не будет", - сказал Силуанов. Его заместитель Алексей Моисеев еще раз подчеркнул позицию министерства о необходимости не продлевать мораторий в 2016 году.

Против продления моратория высказался и глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов.

"Любые разговоры о возможном продлении моратория на накопительную пенсию в 2016 году означают по сути ревизию окончательного решения, принятого в апреле главой правительства РФ. НАПФ считает это не приемлемым. Более того, сохранение обязательной накопительной пенсии зафиксировано в "Основных направления деятельности правительства РФ на период до 2018 года", - отметил он.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2015 год запрет на передачу пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды (НПФ). То есть те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.

Глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что продление моратория на накопления позволит сэкономить 309 миллиардов рублей на межбюджетных трансфертах.

В свою очередь, глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что ведомство не исключает заморозку накопительной части пенсий в 2016 году в случае сложной экономической ситуации.