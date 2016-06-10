Сегодня в СМИ: крушение Су-27 и ипотечные кредиты

Фото: m24.ru

Жители Северного Кавказа приравниваются к детям

В Пятигорске состоялось заседание президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, завершившее десятидневную поездку членов СПЧ по всем регионам СКФО, пишет "Коммерсантъ".

Председатель совета Михаил Федотов сообщил, что правозащитники довольны сотрудничеством с главами регионов, не упомянув о несостоявшейся встрече совета с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

На прощание правозащитники предложили жителям СКФО создать систему общественного контроля за соблюдением их прав на базе законопроекта об обеспечении прав детей, оставшихся без попечения родителей.

Истребитель Су-27 потерпел катастрофу под Москвой

В Подмосковье 9 июня разбился истребитель Су-27 из состава пилотажной группы "Русские витязи". Обойтись без серьезных жертв удалось только благодаря действиям пилота Сергея Еременко, сумевшего в последний момент увести самолет от жилых домов. Катапультироваться он не успел.

Военные считают, что причиной катастрофы мог стать отказ техники, не исключена и версия с ошибкой пилотирования. По данным "Коммерсанта", военное следственное управление СКР по Москве уже возбудило уголовное дело в связи с нарушением правил полетов или подготовки к ним.

Россияне взяли больше 300 тысяч льготных ипотечных кредитов и не собираются останавливаться

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) хочет снизить ставки по ипотеке за счет внедрения нового вида ценных бумаг. Сейчас даже льготная ипотека составляет 12 процентов годовых.

Без льгот жилищные кредиты могут стоить на несколько процентов дороже. И за все время действия программы по субсидированию ставок по ипотеке россияне взяли около 316 тысяч льготных жилищных кредитов почти на 564 миллиарда рублей, сообщили "Российской газете" в АИЖК.

Банкиры, правда, не особо рассчитывают на снижение ставок до конца действия программы. Но шанс все-таки есть.

Русский "Диснейленд"

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания нового большого парка развлечений для всей семьи – своего рода "Диснейленда". "Волшебный мир" появится в Калужской области на границе с Подмосковьем. Об этом проекте шла речь на встрече с калужским губернатором Анатолием Артамоновым, пишет "Российская газета".

Иностранные банки ужесточают проверку клиентов

Иностранные банки, кото­рые в 2017 году начнут передавать налоговикам информацию о своих иностранных клиентах, уже ужесточают их проверку, рассказали консультанты крупных аудиторских компаний, банкир, специализирующийся на private banking, и сотрудник одного из швейцарских банков, сообщают "Ведомости".

По словам последнего, менеджеры обзванивают клиентов и предупреждают о необходимости подтвердить их налоговое резидентство. Большинство таких банков из стран, которые активно используются россиянами для хранения капитала, – Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Люксембурга, Кипра, а некоторые из офшорных юрисдикций – Бермудские и Британские Виргинские острова например.

Нефтяники близки к налоговой реформе

Спорящие о реформе Мин­энерго и Минфин готовы на компромисс, рассказали два чиновника обоих министерств, пишут "Ведомости".

Минэнерго согласилось на предлагаемый Минфином налог на добавленный доход (НДД) не только для старых, но и для новых месторождений. Решение было принято на совещании у министра энергетики Александра Новака с компаниями на прошлой неделе, говорят чиновники.

В Минфин предложения не поступали, но с концепцией он согласен. "Мы изначально это и предлагали, это Минэнерго долго было против", – напоминает чиновник Минфина.