Минфин смягчил требования к Visa и MasterCard

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия в очередной раз смягчила требования к международным платежным системам Visa и MasterCard – как пишет "Коммерсантъ". Минфин упростил технические условия для МПС.

Если раньше все составляющие чипов должны были производиться в России, то теперь достаточно того, что они будут здесь просто собираться. Кроме того, в инфраструктуре платежной системы теперь должно быть 25% российских разработок, но речь идет не о проектировщиках, а о правообладателях.

Ранее платежным системам дали отсрочку по замене иностранных владельцев местных представительств российскими и по открытию в РФ процессинговых центров.

Эксперты считают, что Visa и MasterCard через некоторое время смогут претендовать на статус "национально значимых". Это дает право не вносить в бюджет депозит (25% от суммы ежедневного оборота).

Участники рынка отмечают, что в ситуации, когда национальная платежная система не создана, российский рынок не готов к уходу двух крупнейших игроков, и правительство вместе с МПС пытаются найти "точку согласия".

Ранее Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы платежных карт. Документ направлен на обеспечение бесперебойности работы международных платежных систем.

По новому закону зарубежные платежные системы обязаны будут ежеквартально вносить обеспечительные взносы в размере 25% от среднедневного оборота. Visa заявила, что такие страховые депозиты в несколько раз превысят годовой доход компании в России.

Закон был принят после того, как Visa и MasterCard из-за санкций США прекратили обслуживать карты ряда российских банков.