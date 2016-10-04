Минфин предложил повысить скрытые расходы бюджета

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Министерство финансов России предложило повысить расходы по закрытой части бюджета 2016 года почти на 680 миллиардов рублей, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Однако общие траты планируют повысить лишь на 300 миллиардов рублей, говорится в тексте документа законопроекта. Это связано с тем, что расходы по открытой части госбюджета сократятся более чем на 370 миллиардов.

Расходы Минэкономразвития сократят на 38 процентов, Минтранса – на 12 процентов. Расходы Минпромторга и Минсельхоза урежут на 10 процентов, Минздрава и Минобрнауки – почти на 5 процентов.

В целом расходы бюджета в этом году предлагают увеличить до 16,4 триллиона рублей. Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что по прогнозам, экономический спад в России, по результатам 2016 года, составит около 0,6 процента.

В сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что все социальные обязательства будут исполняться.