Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2015, 12:14

Культура

Показы мюзикла "Времена не выбирают" начались в Москве

Фото предоставлено организаторами

В Москве начались показы мюзикла "Времена не выбирают" Михаила Швыдкого и Алексея Кортнева. Как сообщают организаторы, они продлятся до 22 ноября.

На сцене Театра мюзикла развернется история любви советского пианиста и американской певицы. Им не позволили быть вместе, но спустя годы их сын Мэтт рассказал миру эту историю.

Гости вечера услышат более двадцати золотых джазовых хитов 30-х годов и советских песен до- и послевоенной эпохи в исполнении Теоны Дольниковой, Ефима Шифрина, Ксении Лариной и других.

Показы продолжатся 28 ноября, а также 23, 24 и 28 декабря.

Дата: до 22 ноября, 28 ноября, 23, 24, 28 декабря

Место: Театр мюзикла

Цена: от 500 рублей

Михаил Швыдкой Театр мюзикла Алексей Кортнев

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика