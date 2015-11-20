Показы мюзикла "Времена не выбирают" начались в Москве

Фото предоставлено организаторами

В Москве начались показы мюзикла "Времена не выбирают" Михаила Швыдкого и Алексея Кортнева. Как сообщают организаторы, они продлятся до 22 ноября.

На сцене Театра мюзикла развернется история любви советского пианиста и американской певицы. Им не позволили быть вместе, но спустя годы их сын Мэтт рассказал миру эту историю.

Гости вечера услышат более двадцати золотых джазовых хитов 30-х годов и советских песен до- и послевоенной эпохи в исполнении Теоны Дольниковой, Ефима Шифрина, Ксении Лариной и других.

Показы продолжатся 28 ноября, а также 23, 24 и 28 декабря.