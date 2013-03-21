Премии от российских меценатов: "Просветитель", "Кандинский"

В четверг стало известно о том, что крупнейшую в мире научную премию получил выходец из России, сотрудник Принстонского университета Александр Поляков за свои работы в области квантовой физики. Премию Fundamental Physics Prize учредил россиянин Юрий Мильнер, владелец компаний Mail.Ru и DST Global. Впервые эта премия, денежное содержание которой составляет 3 миллиона долларов, что примерно в три раза больше, чем Нобелевка, была вручена в прошлом году.

Юрий Мильнер. Фото: ИТАР-ТАСС

M24 решил вспомнить, какие еще премии и награды вручаются по инициативе российских меценатов.

Юрий Мильнер придумал не только Fundamental Physics Prize. В этом году он совместно с нашим бывшим соотечественником, сооснователем компании Google Сергеем Брином и "отцом" Facebook Марком Цукербергом учредил премию Breakthrough Prize. Награда, название которой можно перевести как "Прорыв", вручается за выдающиеся достижения в области биомедицины, лечения болезней и продления человеческой жизни. В феврале были названы 11 лауреатов этой премии, каждый из которых получил по 3 миллиона долларов. Отбором победителей, в число которых вошли пять онкологов, три генетика, два цитолога и нейробиолог, занимались лично учредители премии. Награжденные ученые должны будут назвать лауреатов Breakthrough Prize в следующем году.

Кроме этого, Мильнер вручает также премию для молодых ученых New Horizons in Physics, размер которой составляет 100 тысяч долларов.

Дмитрий Зимин. Фото: ИТАР-ТАСС

Премию, которую учредил другой крупный бизнесмен Дмитрий Зимин, основатель компании "Вымпелком", скорее можно назвать литературной, чем научной, хотя вручается она за лучшие научно-популярные книги. Речь идет о проекте "Просветитель", который поощряет авторов за популяризацию науки. Впервые премия вручалась в 2008 году. Среди ее лауреатов - известный лингвист Максим Кронгауз, палеонтолог Александр Марков, математик Владимир Успенский и многие другие.

Крупнейшая российская литературная премия "Большая книга", денежное содержание которой составляет 3 миллиона рублей, была учреждена "Центром поддержки отечественной словесности", в составе которого замечены Роман Абрамович, Александр Мамут, а также компания "Ренова", "Альфа-Банк" и другие. Премия вручается с 2006 года. Среди ее лауреатов были Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Леонид Юзефович.

Александр Кабаков и Дмитрий Быков. Фото:ИТАР-ТАСС

Молодые же литераторы могут претендовать на премию "Дебют", которую в 2000 году учредил фонд "Поколение", основанный бизнесменом Андреем Скочем. Размер премии в разные годы менялся, и на сегодня достиг 1 миллиона рублей. Выросла и возрастная планка: если вначале "Дебют" предназначался для писателей не старше 25 лет, то теперь побороться за него могут и авторы, достигшие 35-летнего возраста. Премия вручается в нескольких номинациях: крупная и малая проза, драматургия, поэзия, эссеистика и т.д. Лауреатов отбирает авторитетное жюри, состоящее из известных критиков, писателей и общественных деятелей. В разные годы эту награду получали драматург Василий Сигарев, поэтесса Анна Русс, прозаики Александр Снегирев и Сергей Шаргунов.

Не остался в стороне от учреждения премий и ныне проживающий в Лондоне опальный бизнесмен Борис Березовский. Именно ему принадлежала идея премии "Триумф", которая стала первой негосударственной российской наградой для деятелей культуры. С 1992 года ее получили композитор Альфред Шнитке, поэты Белла Ахмадулина и Сергей Чухонцев, прозаики Владимир Войнович и Фазиль Искандер, кинорежиссеры Отар Иоселиани и Кира Муратова, а также многие другие. Последний раз премия вручалась в 2010 году, а Березовский, по словам организаторов, перестал участвовать в ней финансово еще раньше.

Долгое время существовала также музыкальная премия "Овация", учрежденная бизнесменом Григорием Кузнецовым, и пытавшаяся стать российским аналогом "Грэмми". Премия просуществовала с перерывами с 1992 по 2008 год. "Овации" удостаивались исполнители в диапазоне от Аллы Пугачевой до "Агаты Кристи", а также продюсеры, музыкальные журналисты, топ-модели и поэты-песенники.

Алексей Беляев-Гинтовт. Фото: ИТАР-ТАСС

Несмотря на то, что именно изобразительное искусство всегда было в поле зрения российских меценатов - крупная премия для художников, учрежденная бизнесменом, в России всего одна - это "Премия Кандинского", идея которой принадлежит предпринимателю Шалве Бреусу. "Кандинский" вручается деятелям современного искусства с 2007 года, размер премии в главной номинации "Художник года" - 40 тысяч евро. Кроме этого существуют номинации "Молодой художник года (до 30 лет)," "Проект года Media Art", а также приз зрителей за лучшее художественное произведение. Лауреатами премии становились: Владислав Мамышев-Монро, Алексей Беляев-Гинтовт, Юрий Альберт и другие художники.

Григорий Медведев