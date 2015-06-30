"Хоботов, это упадничество!": 13 самых ярких фраз актрисы Инны Ульяновой

Кадр из фильма "Покровские ворота"
Актриса Инна Ульянова родилась 30 июня 1934 года в городе Горловка Донецкой области. В 1957 году окончила Театральное училище имени Щукина. Затем были роли в театре, эпизоды в кино, например, в "Семнадцати мгновениях весны" она сыграла Даму с лисой и произнесла коронную фразу: "В любви я Эйнштейн!" Однако о настоящей популярности речи не шло до той поры, пока в 1982 году режиссер Михаил Козаков не предложил ей главную роль в фильме по сценарию Леонида Зорина "Покровские ворота". Маргариту Палну Хоботову, громкую и ироничную, полную энергии и оптимизма, полюбили все.
Казалось, что актерская карьера Ульяновой после такого триумфа семимильными шагами пойдет вверх, однако этого не произошло. Ульянова осталась актрисой одной яркой роли. Ее не стало 9 июня 2005 года, но фильм "Покровские ворота", вошедший в золотой фонд нашего кино, все так же любят, смотрят и продолжают восхищаться диалогами героев. M24.ru вспомнил самые яркие высказывания Хоботовой, не теряющие своей актуальности.
– Ты полюбил? Ты любить не способен, как все тайные эротоманы. Ну повторяю, повторяю, если ты встретишь женщину, которая внушит мне доверие, и которой со спокойной совестью смогу поручить тебя – буду счастлива.
– Мы прожили пятнадцать лет, а мне и в голову не приходило, что ты звезда конькобежного спорта!
– Нет у меня никакого приступа!
– Будет!
– Скажите, Милочка, вы хотите, чтобы ваша жизнь пошла кувырком, чтобы она превратилась в хаос, где ежеминутно будут исчезать неведомо куда квитанции, счета, деньги, чулки и галстуки, где в батареях каждый миг решительно все будет взрываться, вспыхивать, портиться и где вам навсегда предстоит вернуться в ледниковый период, но только без шкур, потому что шкур он вам достать не сможет!
Кадр из фильма "Покровские ворота"
– Так вот это сокровище вам не сдалось. Это мой крест! И нести его мне. А вы еще встретите человека и поскладнее, и посвежее.
– Надеюсь, вам он уже читал стихи?! Обволакивал вас цитатами?!
– Высокие, высокие отношения!
– Нормальные для духовных людей.
– Хоботов, это мелко!
Кадр из фильма "Покровские ворота"
– Если не ошибаюсь… Раиса?
– Людмила.
– Да, я так и думала…
– Хоботов, Хоботов, ради бога, уймись! Это временная, но необходимая мера. Я ответственна перед тобой, и перед женщиной, которая однажды явится, и которой я обязана вручить тебя невредимым, целым, в здравом рассудке.
– Так вот, я женюсь!
– Нет, ты не женишься! Умалишенных не регистрируют!
– Хоботов, от тебя один дискомфорт!
– Хоботов, это упадничество!
– Это жизнь!..
Фото: ТАСС/ Николай Малышев
Ольга Косолапова