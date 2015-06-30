"Хоботов, это упадничество!": 13 самых ярких фраз актрисы Инны Ульяновой

Кадр из фильма "Покровские ворота"

Актриса Инна Ульянова родилась 30 июня 1934 года в городе Горловка Донецкой области. В 1957 году окончила Театральное училище имени Щукина. Затем были роли в театре, эпизоды в кино, например, в "Семнадцати мгновениях весны" она сыграла Даму с лисой и произнесла коронную фразу: "В любви я Эйнштейн!" Однако о настоящей популярности речи не шло до той поры, пока в 1982 году режиссер Михаил Козаков не предложил ей главную роль в фильме по сценарию Леонида Зорина "Покровские ворота". Маргариту Палну Хоботову, громкую и ироничную, полную энергии и оптимизма, полюбили все.

Казалось, что актерская карьера Ульяновой после такого триумфа семимильными шагами пойдет вверх, однако этого не произошло. Ульянова осталась актрисой одной яркой роли. Ее не стало 9 июня 2005 года, но фильм "Покровские ворота", вошедший в золотой фонд нашего кино, все так же любят, смотрят и продолжают восхищаться диалогами героев. M24.ru вспомнил самые яркие высказывания Хоботовой, не теряющие своей актуальности.

– Ты полюбил? Ты любить не способен, как все тайные эротоманы. Ну повторяю, повторяю, если ты встретишь женщину, которая внушит мне доверие, и которой со спокойной совестью смогу поручить тебя – буду счастлива.

– Мы прожили пятнадцать лет, а мне и в голову не приходило, что ты звезда конькобежного спорта!

– Нет у меня никакого приступа!

– Будет!



– Скажите, Милочка, вы хотите, чтобы ваша жизнь пошла кувырком, чтобы она превратилась в хаос, где ежеминутно будут исчезать неведомо куда кви­танции, счета, деньги, чулки и галстуки, где в ба­тареях каждый миг решительно все будет взры­ваться, вспыхивать, портиться и где вам навсегда предстоит вернуться в ледниковый период, но только без шкур, потому что шкур он вам достать не сможет!

Кадр из фильма "Покровские ворота"

– Так вот это сокровище вам не сдалось. Это мой крест! И нести его мне. А вы еще встретите человека и поскладнее, и посвежее.

– Надеюсь, вам он уже читал стихи?! Обволаки­вал вас цитатами?!

– Высокие, высокие отношения!

– Нормальные для духовных людей.

– Хоботов, это мелко!

Кадр из фильма "Покровские ворота"

– Если не ошибаюсь… Раиса?

– Людмила.

– Да, я так и думала…

– Хоботов, Хоботов, ради бога, уймись! Это временная, но необходимая мера. Я ответственна перед тобой, и перед женщиной, которая однажды явится, и которой я обязана вручить тебя невредимым, целым, в здравом рассудке.

– Так вот, я женюсь!

– Нет, ты не женишься! Умалишенных не регистрируют!

– Хоботов, от тебя один дискомфорт!

– Хоботов, это упадничество!

– Это жизнь!..

Фото: ТАСС/ Николай Малышев

Ольга Косолапова