Михаилу Ходорковскому выдали вид на жительство в Швейцарии

Михаил Ходорковский получил вид на жительство в Швейцарии

Михаил Ходорковский получил вид на жительство в Швейцарии. Об этом сообщило местное Федеральное управление по делам миграции.

Бывший предприниматель поселился на востоке конфедерации, в кантоне Санкт-Галлен. Там уже проживают его супруга и дети.

Ходорковский получил вид на жительство категории "Б" сроком на один год. Но впоследствии он может быть продлен. Подробнее - в репортаже телеканала "Москва 24".

Напомним, в 2010 году Хамовнический суд Москвы приговорил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского к 14 годам колонии по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег.

Затем срок наказания был сокращен на 1 год. В декабре 2012 года президиум Мосгорсуда снова уменьшил Ходорковскому наказание - с 13 до 11 лет. В июне 2013 года Верховный суд России снова уменьшил время пребывания бывшего бизнесмена - до 10 лет и 10 месяцев. Таким образом, экс-глава ЮКОСа вышел бы на свободу только в августе 2014 года.