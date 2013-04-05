Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля 2013, 09:33

Общество

Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс спродюсируют фильм про Горбачева

Михаил Горбачев. Фото: ИТАР-ТАСС

Продюсерские компании актеров Леонардо Ди Каприо и Тома Хэнкса совместно с компанией HBO Films спродюсируют фильм про Михаила Горбачева.

В нем будет рассказано о развале Советского Союза глазами первого и последнего президента СССР. Об этом сообщает американское издание Deadline.com.

Консультантом на проекте выступает Михаил Горбачев, а также Павел Палажченко, который работал переводчиком у первого президента СССР. Сценарий пишет Джон Шибан, работавший над эпизодами сериалов "Секретные материалы" и "Звездный путь".

По информации интернет-журнала о телевидении и кино, идея фильма возникла после знакомства Леонардо Ди Каприо с политиком. В 2011 году в Берлине Горбачев вручал актеру премию фонда Cinema for Peace.

Михаил Горбачев продюсеры Леонардо Ди Каприо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика