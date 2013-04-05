Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс спродюсируют фильм про Горбачева

Михаил Горбачев. Фото: ИТАР-ТАСС

Продюсерские компании актеров Леонардо Ди Каприо и Тома Хэнкса совместно с компанией HBO Films спродюсируют фильм про Михаила Горбачева.

В нем будет рассказано о развале Советского Союза глазами первого и последнего президента СССР. Об этом сообщает американское издание Deadline.com.

Консультантом на проекте выступает Михаил Горбачев, а также Павел Палажченко, который работал переводчиком у первого президента СССР. Сценарий пишет Джон Шибан, работавший над эпизодами сериалов "Секретные материалы" и "Звездный путь".

По информации интернет-журнала о телевидении и кино, идея фильма возникла после знакомства Леонардо Ди Каприо с политиком. В 2011 году в Берлине Горбачев вручал актеру премию фонда Cinema for Peace.