На "синем экране смерти" Windows появится QR-код

Фото: DPA/ТАСС/Moritz Vennemann

Microsoft добавит на "синий экран смерти" Windows 10 QR-код, пишет Engadget.

Нововведение поможет пользователю узнать подробности о случившейся ошибке, которая привела к "падению" системы. Предполагается, что QR-код будет вести на страницу, посвященную конкретной ошибке, но в коде, который есть сейчас, только ссылка на общую страницу устранения ошибок.

Не так давно Microsoft уже меняла "экран смерти": с выходом Windows 8 традиционный синий экран с большим количеством информации сменил более нейтральный с сообщением об ошибке и грустным смайликом.

В компании считают, что устранение потока информации на экране не пугает неопытных пользователей, но затрудняет поиск информации для опытных пользователей и системных администраторов. Именно для них и ввели QR-коды.