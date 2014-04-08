Microsoft прекращает техническую поддержку Windows XP

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С 8 апреля 2014 года прекращает техническую поддержку Windows XP и пакета офисных приложений Office 2003, сообщает телеканал "Москва 24".

Таким образом, операционная система больше не будет получать обновлений. Следовательно, теперь Windows XP лишился защиты от вирусов, программ-шпионов и других угроз.

"В целях информирования всех клиентов о завершении поддержки Windows XP центр обновления Windows отправит уведомление о завершении поддержки во всплывающем диалоговом окне на доступные компьютеры с ОС Windows XP Текст уведомления: "Узнайте о завершении поддержки Windows XP (8 апреля 2014 года)", - сообщается на сайте компании Microsoft.

Пользователи все еще могут продолжать с ней работать, но риск хакерских атак для компьютеров с данной операционной системы очень велик.

Пострадать могут и банковские терминалы, которые вовремя не сменят систему. Через них может произойти утечка персональных данных, в том числе и пин-кодов карт граждан. Эксперты рекомендуют как можно быстрее перейти на операционные системы новых версий