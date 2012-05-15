В московском торговом центре обрушились перекрытия

В торговом центре "Мичуринский" на западе Москвы произошло обрушение перекрытий. Об этом сообщили в правоохранительных органах города, передает РИА Новости.



Перекрытия обрушились в торговом центре по адресу: Озерная улица, дом 42.

"По предварительным данным, в торговом центре произошло обрушение на площади 45-50 кв метров и керамзитная крошка продолжает сыпаться", - сказали в органах.

За некоторое время до этого в данном ТЦ произошло еще одно обрушение перекрытий между вторым этажом и кровлей на площади 150 кв метров. Спасатели из опасной зоны вывели семь человек.

По данным медиков, с травмами госпитализирована молодая женщина 20 лет.

Из здания было эвакуировано 326 человек. На месте работают 120 сотрудников службы и две группы кинологов. Выясняются обстоятельства происшествия.