"Мелодия" выпустила на пятидесяти дисках исполнения Святослава Рихтера

Фото: melody.su

Сегодня, 29, октября на звукозаписывающей фирме "Мелодия" состоялся релиз исполнений одного из самых выдающихся музыкантов XX века – пианиста Святослава Рихтера. Издание отличается своими масштабами: "Мелодия" впервые за свою полувековую историю выпускает собрание из пятидесяти дисков. Об этом сообщает официальный сайт "Мелодии".

Подарочный комплект, художественно оформленный внутри в виде клавиш рояля, содержит ряд никогда не публиковавшихся ранее записей - это Соната № 2 Ля мажор Кароля Шимановского и "Патетический концерт" для двух фортепиано Франца Листа (партию первого фортепиано исполнил Антон Гинзбург). Как отмечает "Мелодия", особый интерес представляет одна из первых сохранившихся концертных программ Рихтера, датированная 1949 годом (пианист исполнял последнюю сонату Шуберта и "Картинки с выставки" Мусоргского. В сборник вошли также записи Рихтера с супругой Ниной Дорлиак – совместный концерт в Бухаресте 1958 г.и домашние репетиции. Большая часть комплекта – трансляции с выступлений Рихтера в Москве в период с 1962 по 1983 годы.

Концепция издания предполагает некоторые "повторы", которые обусловлены тем, что Рихтер играл (и записывал) многие сочинения неоднократно. Различные версии помогают проследить эволюцию творчества пианиста, являются ярким свидетельством его постоянных внутренних поисков, характеризуют музыканта как личность, испытывавшую постоянно чувство неудовлетворенности собой (интерпретации "Камерного концерта" Берга с разными исполнителями, Соната № 6 Шуберта в различных редакциях, Третий концерт Бетховена с интервалом в десять лет и "Картинки с выставки" в двадцать лет). Были и такие произведения, которые исполнялись через сравнительно небольшой промежуток времени (Первая соната Бетховена, Вторая соната Прокофьева), либо и вовсе подряд – с середины 1970-х гг. Рихтер нередко повторял свои программы: например, с интервалом в один день были сыграны Концерт № 18 Моцарта, этюды-картины Рахманинова. О широте музыкальных интересов пианиста говорит тот факт, что он принял участие записи симфонической поэму "Прометей" ("Поэма огня") Скрябина, где исполнил партию фортепиано в оркестре.

Андрей Кричевский, генеральный директор "Мелодии" рассказал m24.ru о том, что цифра 50 (то есть количество дисков, включенных в сборник) не случайна. "Издание посвящено 100-летию со дня рождения великого пианиста Святослава Рихтера. А в 2014 году "Мелодия" отметила свой 50-летний юбилей. В издание вошли концертные записи – трансляции с концертных программ, исполненных Святославом Рихтером в Москве в 1962 по 1983 гг., бережно хранимые на протяжении долгих лет в нашем архиве. За 55 лет творческой деятельности Рихтер дал более 3500 концертов в 770 географических точках мира, и "Мелодии" в наследие досталось огромное количество записей".

Кроме того, гендиректор акцентировал внимание на том, что "Мелодия" больше года занималась реставрацией записей, одновременно продолжая основную деятельностью и выпуск плановых проектов.

Старт продаж так же открыт сегодня: заявленная стоимость бокс-сета составляет 10 000 рублей. Тираж составляет 1000 экземпляров, каждому из которых присвоен коллекционный номер, прилагается сертификат подлинности.