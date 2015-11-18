Время откровений: колбы и "Алхимия" новой "Мельницы"

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Для аудитории одной из самых популярных российских групп новый альбом – четкая проверка на лояльность. Для того чтобы четко оценить плавный переход "Мельницы" от столь любимых ранее ее поклонниками стрел-мечей-кобыл в режим качественного, крепкого мейнстрима, необходима определенная подготовка. Зато тем, чей интерес к группе базируется на подлинном желании понять и осмыслить, "Алхимия" – настоящий новый рубеж, и высота, взятые Хелависой и ее отрядом. "Мельницу" не слишком жалуют эстетствующая критика и публика, давно записавшая ее в герои толпы, от которой стоит сознательно отмежеваться.

Работая над этим альбомом, "Мельница" определенно нервничала, понимая, что пора выбирать – оставаться ли кумирами повзрослевших ролевиков, которые скоро приведут на концерты детей с пластмассовыми ножнами верхом на пони, или выбрать сторону силы.

Смело крутанувшая крыльями, поддавшись новым ветрам, "Мельница" столь же легко обретет новых поклонников, способных оценить мощнейшую музыкально-поэтическую да и художественную (посмотрите буклет альбома) составляющие "Алхимии". То, что происходит с группой сейчас, вполне корректно сравнить с тем, что случилось с Диланом на Ньюпортском фестивале середины 60-х, когда зацикленная на акустическом фолк-роке публика сильно расстроилась, увидев своего кумира с электрогитарой наперевес. Ну, и где та публика и где Дилан?

"Алхимия" – альбом откровений не просто творческих, но и личных. "Скажи мне, какую музыку ты слушаешь, и я скажу, какую ты играешь," – однажды заявил другой рокер-шестидесятник Кит Ричардс.

Если кто-то думает, что в проигрывателях и плеерах Хелависы и ее парней сплошные лютни и дудочки, самое время осмыслить, что это не так. Маршруты, которыми гуляет эта компания, простираются в диапазоне от Высоцкого до Сэнди Денни, и от Manowar до Fleetwood Mac, а по обочинам лежат и вовсе неизведанные тропы и просеки. Касательно текстов Хелависы, то здесь их резонно сравнить со сказкой, очень интересной, но порой настолько запутанной, что проследить все происходящее, можно лишь обратившись к тексту буклета.

Новая лирика "Мельницы" вроде "Никогда", "Радость моя" – это полновесные в первую очередь лирические произведения. Ну, а дальше - только пронзительная искренность и знание. Это,пожалуй, две наиболее четкие составляющие "Алхимии". Дальше добавляем непредсказуемость и получаем портрет новой "Мельницы".

Наталия О' Шей – один из лучших современных российских рок-поэтов, чьи хрустальные образы, филигранно окутывают гитарные пассажи Сергея Вишнякова, а все вместе вызывает в памяти тандем Стиви Никс и Линдси Бакингема. Им под стать четкая боевая артиллерия в лице ритм-секции Дмитрий Фролов – Алексей Кожанов и струнно-флейтные: Алексей Орлов – Дмитрий Каргин.

"Алхимия" – альбом, снабженный эпиграфом и послесловием, оставляющим финал открытым. Точнее – надежду на продолжение, не менее непредсказуемое и блистательное.