Шестнадцать человек погибли при падении автобуса в ущелье в Мексике

Фото: Zuma/ТАСС/Adolphe Pierre-Louis

Автобус упал в ущелье глубиной около 100 метров в штате Чьяпас в Мексике. В результате трагедии погибли не менее 16 человек, еще 25 – пострадали, сообщает газета El Sol de México.

Транспортное средство рухнуло в пропасть на дороге между муниципалитетами Мотосинтла и Уистла. По данным местной полиции, в автобусе ехали члены религиозной секты.

Предположительно, трагедия случилась из-за того, что водитель превысил скорость.

Все пострадавшие были доставлены в больницу Мотосинтлы.