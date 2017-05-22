Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая 2017, 09:23

В мире

Шестнадцать человек погибли при падении автобуса в ущелье в Мексике

Фото: Zuma/ТАСС/Adolphe Pierre-Louis

Автобус упал в ущелье глубиной около 100 метров в штате Чьяпас в Мексике. В результате трагедии погибли не менее 16 человек, еще 25 – пострадали, сообщает газета El Sol de México.

Транспортное средство рухнуло в пропасть на дороге между муниципалитетами Мотосинтла и Уистла. По данным местной полиции, в автобусе ехали члены религиозной секты.

Предположительно, трагедия случилась из-за того, что водитель превысил скорость.

Все пострадавшие были доставлены в больницу Мотосинтлы.

Мексика автобус авария жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика