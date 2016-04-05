Близ Мехико проснулся вулкан Попокатепетль

Попокатепетль. Фото: ТАСС/Алексей Кравченко

Вулкан Попокатепетль, расположенный в 73 километрах от столицы Мексики, выбросил столб пепла и дыма на высоту порядка двух километров. Об этом сообщил национальный координатор сил гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте, передает ТАСС.

По словам Пуэнте, за последние сутки система мониторинга вулкана зарегистрировала 136 выбросов и шесть взрывов малой интенсивности. Власти страны пока не повышают степень вулканической опасности и сохраняют ее на "желтом" (среднем) уровне.

Населению районов, граничащих с Попокатепетлем, было рекомендовано соблюдать повышенные меры безопасности, защищать органы дыхания от попадания частиц пепла и "не приближаться к вулкану, в особенности к его кратеру".

Попокатепетль, достигающий высоты 5,42 километра, входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики. Известно, что за последние 500 лет произошло более 15 его крупных извержений. Нынешний всплеск вулканической деятельности стал, по некоторым оценкам, самым мощным за последние годы.