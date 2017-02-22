Форма поиска по сайту

22 февраля 2017, 11:28

Lego устроит праздник для всей семьи

Дата: 4 и 5 марта, с 10:00 до 19:00

Место: ТЦ "МЕГА Белая Дача"

Фото предоставлено организаторами праздника

Ради чего идти: праздник "Это наш день!" – это 500 кв. метров развлечений, где каждый ребенок сможет проявить свою фантазию. В городе мечты Хартлейк Сити гости встретятся с подружками Lego® Friends, узнают знаменитых героинь ещё лучше и получат в подарок стильный Lego-браслет. Главный принцип праздника – построить можно что угодно. Детям предстоит собрать автомобиль и испытать его скорость на специальном гоночном треке. Любителям компьютерных игр тоже найдется занятие.

Что еще: в честь начала весны дети также смогут собрать цветы из Lego и подарить их мамам.

Мега Lego конструктор время с детьми

