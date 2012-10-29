Форма поиска по сайту

29 октября 2012, 19:58

Город

Роскомнадзор просит проверить факт нападения на журналиста "России-1"

Фото: vesti.ru

Роскомнадзор направил прокурору Москвы просьбу провести проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия-1".

"Считаем, что нападение на журналистов может быть связано с их профессиональной деятельностью, что является уголовно-наказуемым деянием (ст. 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов")", - говорится в письме Роскомнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, нападение было совершено 25 октября. Неизвестные в управе района Северное Медведково избили оператора и повредили видеокамеру после того, как журналисты попытались провести съемку для программы "Специальный корреспондент".

