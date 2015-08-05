Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

05 августа 2015, 11:53

Культура

В Коломенском пройдет праздник меда

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

7 августа в музее-заповеднике "Коломенское" начнет работу Всероссийская ярмарка меда.

Она будет посвящен Медовому спасу – православному празднику, отмечающемуся 7 августа.

В этом году планируется провести самую крупную ярмарку меда. Ее организует "Национальный союзом пчеловодов" при поддержке правительства Москвы, министерства сельского хозяйства и Московского объединенного музея-заповедника. Об этом сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

В работе ярмарки примут участие около 350 лучших пчеловодов из 47 регионов России. Кроме того, гости смогут приобрести мед из других стран, представляющих свою продукцию на ярмарке: Казахстан, Киргизия и другие. Пчеловоды привезут более 1000 тонн натуральной продукции по ценам производителей.

Место: музей-заповедник "Коломенское"

Время: 7 августа – 18 октября

Вход свободный

Медовый Спас музей-заповедник Коломенское фестивали и праздники

